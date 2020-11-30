Райффайзенбанк выдал «Почте России» кредит на 2,6 млрд рублей в рамках госпрограммы цифровой трансформации

Райффайзенбанк выдал «Почте России» пятилетний кредит на сумму 2,6 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры России для финансирования проектов цифровой трансформации в 2020-2024 гг. Ставка по кредиту составляет менее 3% годовых.

В рамках программы льготные кредиты выдаются российским компаниям на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. В процессе внедрения должны использоваться российские продукты, сервисы и платформенные решения, созданные на базе цифровых технологий. Ставка по кредитам в рамках программы может составить от 1 до 5% годовых.

«Почта России» — наш давний партнер, и мы гордимся сотрудничеством с передовой компанией, которая реализует важные социальные задачи. «Почта России» уже давно не просто почтовый оператор, а первоклассная платформа, которая развивает цифровые инициативы и сервисы. Выданный в рамках госпрограммы кредит поддержит компанию на пути к реализации амбициозных планов в части цифровой трансформации. Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач крупных компаний, и мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «Почтой России», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг.

«Почта России» активно цифровизируется, превращается в первоклассную почтово-логистическую компанию и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Наши технологии существенно улучшают жизнь граждан нашей страны. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, и мы признательны партнерам — Правительству, Минцифре и банкам — за то, что в нацпрограмме «Цифровая экономика» есть такой прозрачный и действенный механизм финансирования нашего развития», — добавил Максим Акимов, генеральный директор «Почты России».

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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