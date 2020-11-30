Челябинцы урежут расходы на новогодние гуляния

В этом году челябинцы потратят на новогодние гуляния 16 800 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

На празднование и 10 дней отдыха жители Челябинска готовы в среднем потратить 16 800 рублей на одного человека. И это без учета подарков. Такими результатами опроса поделился сервис SuperJob.

По сравнению с прошлым годом челябинцы стали скромнее, но всего на 500 рублей. Прошлой зимой на новогодние гуляния горожане готовы были тратить 17 300 рублей на одного человека. Кстати, чаще всего праздничный бюджет планируют семьи с доходом меньше 30 000 рублей. Из тех, кто зарабатывает больше 80 000 рублей, бюджетирует расходы только каждый третий.

А что соседи? В Екатеринбурге траты на Новый год 2021 упали на тысячу рублей, в Перми — на 900 рублей. А вот в Уфе, наоборот, средний чек вырос на 900 рублей. В Башкирии на праздник готовы потратить 19 300 рублей.

В этом году из-за коронавирусных ограничений большинство челябинцев будут встречать Новый год дома. С 1 декабря бары, рестораны, дискотеки после 23:00 до 6:00 не имеют права обслуживать клиентов. Запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, работа кальянных. Концерты проводятся только по согласованию с оперштабом. Одним из последних отменили концерт Полины Гагариной.

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