В новогодние праздники из Челябинска в Москву пустят дополнительный поезд

Появилась еще одна возможность уехать в столицу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Челябинска в Москву под Новый год запустят дополнительный пассажирский поезд. Такое решение принято в связи с возможным ажиотажем на поездки в столицу.

— Поезд № 283/284 Челябинск — Москва отправится из Челябинска 28 декабря в 4:38. Обратно из Москвы — 29 декабря в 22:36, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а также через приложение и официальный сайт «РЖД». Все поезда обрабатываются перед отправлением, а в пути у пассажиров измеряется температура.

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