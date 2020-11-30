Власти рассказали, как накажут челябинский клуб, где была закрытая VIP-вечеринка с депутатом

Хазиев заявил, что был на дне рождения друга. Фото: кадр с видео, личная страница героя в соцсети

Клуб, в котором в минувшие выходные разразился скандал с участием челябинского депутата Марселя Хазиева, могут наказать, вплоть до приостановки работы. Об этом сегодня на брифинге рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— До конца недели МВД передаст материалы дела в суд. Санкции по таким нарушениям от штрафа до закрытия. По всем признакам речь будет идти о приостановке деятельности, — уточнила Ирина Гехт. — Надеюсь, суд примет это решение.

Что касается самого депутата Марселя Хазиева, то ему вероятнее всего выпишут штраф за отсутствие маски.

— Насколько я видела, он был без маски. За нарушение масочного режима, ему можно выписать штраф, — добавила вице-губернатор.

Напомним, в ночь на 28 ноября Марселя Хазиева застали в новом ночном клубе на улице Пушкина, на закрытой вечеринке. В разгар праздника в клуб нагрянула полиция. На видео депутат требует от силовиков представиться и объяснить, на каком основании они пришли на частную вечеринку, и заставляют гостей подписывать протоколы. Депутат заявил, что является «адвокатом физлица, который организовал вечеринку». «Комсомольской правде» Марсель Хазиев пояснил, что не имеет отношения «ни к какому клубу, рестораны, Диснейленду», а пришел на вечеринку отметить день рождения друга.

— По моему сведению, дом сняли его друзья для того, чтобы отметить день рождения. Когда ворвались люди в форме полиции, они очень испугали гостей именинника, так как не предоставили ни документов, ни удостоверения, снимали все на камеру, не всем это нравится, и я это понимаю. Я считаю, каждый имеет право на частную жизнь. И если делать видео для протокола в суд — это одно, но когда видео размещают в СМИ, где люди могут просто отдыхать, вести себя не официально, то это некорректно, — рассказал депутат.

Позже Марсель Хазиев в своем телеграмм-канале поблагодарил СМИ за внимание.

— В следующий раз, как соберусь, обязательно отправлю анонс, чтобы было еще громче, — иронизирует Хазиев.

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