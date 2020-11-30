КТ лучше всего покажет наличие ковидной пневомнии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области значительно уменьшились очереди на компьютерную томографию, даже в частных центрах. Об этом сегодня на брифинге рассказала первый вице-губренатор Челябинской области Ирина Гехт.

— За сутки, 29 ноября, мы проводим 744 обследования легких. Этот показатель снижается, что говорит об уменьшении очередности. Даже частные организации говорят, что ажиотаж спал — и желающих записаться на компьютерную томографию легких стало меньше, — сообщила Ирина Гехт.

Мы обзвонили частные медцентры под видом пациентов и попытались записаться на КТ легких. В «Лотосе» все расписано до конца года. Для записи на январь посоветовали звонить в январе. В медицинском центре «Энлимед» нам повезло больше — предложили 4 декабря, но ехать придется в копейский поселок Советов.

— Растет число наблюдаемых на амбулаторном лечении с нетяжелыми формами. Свободный коечный фонд остается на уровне 22%. Прибавляется количество фиксируемых случаев, потому что растут объемы тестирования, — добавила Гехт. — Надеюсь, нам всем хватит благоразумия, чтобы отказаться от корпоративов и массовых мероприятий. Именно они дают рост заболеваемости.

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