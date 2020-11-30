В Челябинской области похолодает до -27 в первый день зимы

В Челябинской области ожидается аномально холодная погода Фото: Валентина ВАГАНОВА

Метеорологи челябинского гидрометцентра сделали прогноз на начало декабря. В первый день зимы днем в области термометры покажут -9, -14 и -17 в низинах. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы и изморозь, а на отдельных участках дорог гололедица. А ночью похолодеет уже до -22 и -27 при прояснении. Ветер неустойчивый 0-5 м/с.

Также МЧС Челябинской области предупреждает, что с 1 по 5 декабря ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет ниже нормы на семь градусов. В ведомстве советуют южноуральцам одеваться, как «капуста», и держать ноги в тепле. Особенно это касается детей и стариков, которые больше всего подвержены переохлаждению.

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