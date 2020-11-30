В Минобре рассказали, переведут ли старшеклассников Челябинска на дистант в январе

В родительских чатах прошел слух о переходе на дистант с 24 января
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске активно обсуждают информацию о переводе старшеклассников на дистанционное обучение с 24 января 2021 года. Заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала, что это фейк.
— Предпосылок для перевода школы на дистанционное обучение сейчас нет. Заболеваемость среди учеников и сотрудников не растет. Даже с учетом всех больничных заболеваемости педагогического состава региона по всем учреждениям не превышает 6,8%. Среди педагогов — 7%. Этого достаточно, чтобы организовать образовательный процесс, — комментирует Елена Коузова.
По словам замминистра, на карантине по ОРВИ сегодня 91 класс. По коронавирусу — 12 классов и все в Снежинске.
Как добавил вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, заболеваемость коронавирусом в Челябинске среди педагогов и среди детей идет на спад. Прирост показывают муниципалитеты.
— Вузы тоже отмечают снижение динамики. Если пару месяцев назад были настроения по переходу на дистант, то сейчас вузы против, в том числе и медицинские, — добавила Ирина Гехт.
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