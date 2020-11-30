Осужденный за наркотики лидер движения «Трезвые дворы» в Челябинске не смог обажловать приговор

Антон Худяков не смог обжаловать решение суда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лидер движения «Трезвые дворы» Антон Худяков отправится в колонию строгого режима на 11 лет за попытку продажи наркотиков (ч.3 ст. 30, п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Челябинский областной суд рассмотрел аппеляцию осужденного и оставил вынесенный приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в июле 2019 года на трассе М-5 Антона Худякова остановили полицейские. Обыскав машину, они нашли 49 граммов мефедрона, который осужденный забрал из тайника в Сысерти (Свердловская область).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru