На что в Челябинской области потратят бюджетные деньги в 2021 году

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по проекту областного бюджета-2021. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 30 ноября, губернатор провел совещание с членами областного правительства по проекту бюджета на будущий год.

Работа над проектом главного финансового документа была особенно кропотливой. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и «ковидного кризиса» расходы казны значительно возросли, а доходы — упали. Однако, с непростой ситуацией регион справился. В том числе, благодаря помощи федерального бюджета. Три транша из Москвы частично компенсировали понесенные областью обязательные расходы.

На совещании с членами правительства губернатор обозначил курс региона — дальнейшее развитие.

Доходы бюджета — 185,5 млрд. руб.

Расходы — 208 млрд. руб.

Дефицит в 22,5 млрд. руб планируется покрыть кредитами.

Не отменимы социальные приоритеты. Сохранены начатые и согласованные ранее объекты в образовании, здравоохранении, спорте.

Вырастут расходы на здравоохранение.

На 4 % проиндексируют региональные выплаты: ежемесячную, на ребенка возрастом 3 — 7 лет; ежемесячную, на третьего и последующих детей; компенсацию затрат на домашнее обучение детей-инвалидов.

На создание мест в школах и садиках, горячее питание в школах, программу «Школьное молоко» расходы вырастут на 7 %.

Сохранена региональная часть дорожного фонда. В приоритете — ремонт местных дорог.

В центре внимание газификация; ЖКХ; переселение из ветхого жилья.

Деньги выделят на рекультивацию свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Катав-Ивановске; завершение стройки полигона в Магнитогорске, мусоросортировочного комплекса и полигона в Южноуральске; очистку рек Миасс и Ай.