В Челябинской области загорелся дом из-за плавящегося телевизора

В Троицке загорелся деревянный дом из-за телевизора. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Сегодня, 30 ноября, в Троицке загорелся частный дом. ЧП вовремя заметила хозяйка, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Женщина пришла с работы по раньше и увидела, как в задымленной комнате плавится телевизор. Испугавшись, она открыла окно, чтобы рассеять дым. Но из-за притока кислорода ситуация стала хуже: загорелся пол и перегородка между комнатами.

Хозяйка пыталась сбить пламя своими силами. Благо, соседи вовремя заметили дым и вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро справились с огнем.

— Уходя из дома, выключайте электроприборы. Выключенный электроприбор — это обесточенный от электросети электроприбор! — напоминают в региональном МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru