В Челябинске завершены поиски 17-летнего подростка, который пропал пять дней назад

С подростком все в порядке Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт».

В Челябинске завершены поиски 17-летнего подростка, который пропал 26 ноября. Об этом сообщили волонтеры «Лизы-Алерт».

— Подросток найден, жив. С ним все хорошо, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт».

Молодой человек с отставанием в развитии пропал 26 ноября, вышел из техникума, в котором учится и домой не вернулся. Подростка искали больше 30 человек в Тракторозаводском районе и на Северо-Западе. Было расклеено больше 1000 ориентировок, пройдено 200 км. Поиски осложнялись сильными заморозками днем и ночью.

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