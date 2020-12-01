За ночь с улиц Челябинска вывезли больше тысячи тонн снега

Дороги чистили 138 единиц техники Фото: Сергей СОТНИКОВ

В ночь на вторник, 1 декабря, с улиц Челябинска вывезли 1005,5 тонн снега. Об этом сообщает городской Комитет дорожного хозяйства.

— На дорогах работало 138 единиц техники. Ей помогали 65 дорожных рабочих, — сообщают в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Рабочие продолжают чистить дороги, остановки и тротуары.

Ранее мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске рассказала, как будут убирать дороги города, какие противогололедные будут использовать этой зимой, и объяснила, на чем сейчас сосредоточились дорожные службы.

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