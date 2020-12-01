«Пропали не только противовирусные»: в крупном городе Челябинской общественники обнаружили дефицит лекарств в аптеках

Общественники планируют обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Из аптек Златоуста Челябинской области пропали антибиотики, жаропонижающие и сердечные лекарства. Общественники провели рейд и выяснили, что на некоторые товары цена взлетела вдвое.

«Гражданский патруль» не обнаружил в аптечных сетях «Фармленд», «Живика», «Елма», Аптека74 и Сеть госаптек не только жаропонижающие и антибиотики, но сердечные лекарства, препараты для астматиков.

— В большинстве аптек не было форадила комби, монтелукаста, допегита, метипреда, иммарда, дексамезатона в ампулах, клексана, арбидола и парацетамола. В некоторых сетях не было даже градусников, — сообщают в «Гражданском патруле».

Как отметил представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев, цены на лекарства заметно выросли и ряд самых востребованных из них из-за пандемии, действительно, пользуется в Златоусте повышенным спросом.

— Но объяснить коронавирусной инфекцией отсутствие сердечных и гормональных, например, препаратов мы никак не можем. Мы решили обратиться в прокуратуру, Росздравнадзор и Роспотребнадзор за разъяснениями, — прокомментировал Андрей Королев.

В Челябинске недавно тоже жаловались, что в аптеках установили слишком высокие цены на препараты. Тогда замгубернатора Ирина Гехт заверила, что накрутки в 300-400% быть не может, поскольку во всех аптеках существует предельная наценка. Позже Росздравнадзор Челябинской области сообщил, аптеки будут наказаны за неоправданное повышение цен на лекарства.

В Челябинске недавно тоже жаловались, что в аптеках установили слишком высокие цены на препараты. Тогда замгубернатора Ирина Гехт заверила, что накрутки в 300-400% быть не может, поскольку во всех аптеках существует предельная наценка. Позже Росздравнадзор Челябинской области сообщил, аптеки будут наказаны за неоправданное повышение цен на лекарства.

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