Депутат Госдумы Андрей Барышев принял участие в акции, посвященной Дню защиты домашних животных

Народный избранник встретился с зоозащитниками на Кировке, где расположена копилка «Поможем бездомным животным», а также установлен памятник Челябинскому Хатико.

Андрей Барышев пополнил копилку, пообщался с волонтерами и познакомил их со своим питомцем — русским спаниелем Бимом, которого он подобрал в прошлом году на трассе.

По словам парламентария, проблема с бездомными животными в Челябинске стоит остро: — Сейчас у нас много зоозащитников, частных приютов, которые ребята содержат за свои деньги. Они взяли на себя серьезную социальную нагрузку. Мы им помогаем, но этого не достаточно. Хотелось бы, чтобы и муниципалитет отнесся более ответственно, — поделился мнением депутат Госдумы Андрей Барышев.

Народный избранник отметил, что ситуация усугубляется проблемами, связанными с муниципальными конкурсами на отлов животных. Сейчас четвероногие оказались в опасности. Дело в том, что контракт с предыдущим подрядчиком завершается в конце года, а следующий разыграют только весной. Где будут собаки и кошки до весны? Депутат убежден, что после стерилизации отпускать животных обратно на улицу негуманно. Они должны находиться в приюте, а не дичать на воле в городе. Поэтому Челябинску просто необходим муниципальный приют.

Зоозащитники поддерживают идею Андрея Барышева и благодарят его за систематическую помощь.

Напомним, что два года назад на главной улице города был установлен памятник Челябинскому Хатико, как символ любви и преданности человеку. Изготовление монумента обошлось в полмиллиона рублей — деньги на этот проект выделил депутат Госдумы.

— Благодаря Андрею Викторовичу осуществилась установка памятника челябинскому Хатико. И установка этой копилки. И за это ему большое спасибо, — говорит зоозащитник Елена Дрожжина.