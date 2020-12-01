Подбираемся к 27 тысячам: в Челябинской области выросло количество зараженных коронавирусом

За сутки +290 новых случаев заражения Фото: Валентина ВАГАНОВА

С каждым днем в Челябинской области растет количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено еще 290 случаев, из них двое — школьники. Публикуем свежую статистику регионального минздрава.

На утро 1 декабря в регионе подтвердили 26941 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписали 171 человека.

Печальная статистика пополнилась 10 смертями южноуральцев с ковидом. Непосредственно от коронавируса умерли пять жителей области: две женщины (86 и 80 лет) и трое мужчин (двое 62 лет и один 84 лет).

От тяжелых сопуствующих заболеваний скончались пять пациентов с коронавирусом. Трое из них при этом болели сахарным диабетом:

— пациентка 60 лет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка 75 лет, диабетическая нефропатия;

— пациент 57 лет, сахарный диабет с поражением почек, атеросклероз коронарных артерий.

Еще две женщины скончались от заболеваний сердца:

— пациентка 87 лет, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий;

— пациентка 73 года, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, хроническая почечная недостаточность.

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