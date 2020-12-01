Подбираемся к 27 тысячам: в Челябинской области выросло количество зараженных коронавирусом

За сутки +290 новых случаев заражения
Фото: Валентина ВАГАНОВА
С каждым днем в Челябинской области растет количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено еще 290 случаев, из них двое — школьники. Публикуем свежую статистику регионального минздрава.
На утро 1 декабря в регионе подтвердили 26941 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписали 171 человека.
Печальная статистика пополнилась 10 смертями южноуральцев с ковидом. Непосредственно от коронавируса умерли пять жителей области: две женщины (86 и 80 лет) и трое мужчин (двое 62 лет и один 84 лет).
От тяжелых сопуствующих заболеваний скончались пять пациентов с коронавирусом. Трое из них при этом болели сахарным диабетом:
— пациентка 60 лет, легочно-сердечная недостаточность;
— пациентка 75 лет, диабетическая нефропатия;
— пациент 57 лет, сахарный диабет с поражением почек, атеросклероз коронарных артерий.
Еще две женщины скончались от заболеваний сердца:
— пациентка 87 лет, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий;
— пациентка 73 года, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, хроническая почечная недостаточность.
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