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В Челябинской области наказали главу района, где жители сами ремонтировали дороги

Поводом для проверки послужило видео дорожника из народа
Алена МЫЗГИНА
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Анатолий Шестаков сказал, что ему "просто надоела эта яма". Фото: прокуратура Челябинской области

Анатолий Шестаков сказал, что ему "просто надоела эта яма". Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинской области проверила, почему в Карталах Челябинской области жители самостоятельно ремонтируют дороги.

— В сети «Интернет» размещена видеозапись жителя города Карталы, который самостоятельно отремонтировал дорогу возле своего дома на улице Воротилина, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Проверка показала, что администрация Карталинского муниципального района не соблюдает требования закона. В связи с чем главе района внесено представление.

В начале ноября в социальной сети житель Карталов Анатолий Шестаков разместил видео, в котором рассказывает, почему решил отремонтировать яму ядом с домом. «Просто надоела мне эта яма», — сказал он на видео.

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