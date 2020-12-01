«Окна ветхие, дует»: на директора скандального интерната в Челябинской области завели дело

В интернате под Златоустом продолжат проверки. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Дети с особенностями развития школы-интерната №31, которая находится в поселке Айский под Златоустом, действительно замерзают на уроках. Городская прокуратура проверила отопление в интернате и нашла нарушения.

— На момент проверки в учебном корпусе, где расположены кабинеты для начальных классов температура воздуха была 15-16 градусов при норме не менее 18 градусов. В помещениях оконные рамы ветхие, пропускают холодный воздух с улицы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении директора интерната возбуждено административное дело и вынесено представление об устранении нарушений. За бездействие Управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа представление вынесли и главе округа. В прокуратуре сообщили, что проверка интерната продолжается.

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