Жителей Челябинска напугали сильные взрывы со стороны Копейска

В МЧС успокоили горожан Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня жители Челябинска испугались взрывов неподалеку от города. По их словам, с периодичностью в полчаса со стороны Копейска что-то грохочет, да так сильно, что трясутся окна.

Однако в МЧС рассказали, что переживать не стоит — на местном заводе по производству артиллерийских зарядов во всю идет работа.

— Сегодня оперативного дежурного области копейский завод оповестил о том, что будут проходить технологические процессы. Угрозы гражданам нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На момент публикации связать с руководством завода не удалось.

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