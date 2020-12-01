Жителей Челябинска напугали сильные взрывы со стороны Копейска

В МЧС успокоили горожан
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня жители Челябинска испугались взрывов неподалеку от города. По их словам, с периодичностью в полчаса со стороны Копейска что-то грохочет, да так сильно, что трясутся окна.
Однако в МЧС рассказали, что переживать не стоит — на местном заводе по производству артиллерийских зарядов во всю идет работа.
— Сегодня оперативного дежурного области копейский завод оповестил о том, что будут проходить технологические процессы. Угрозы гражданам нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
На момент публикации связать с руководством завода не удалось.
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