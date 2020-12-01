Внутри перехода провели освещение. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске обустроили надземный пешеходный переход. Его появления на Свердловском тракте рядом с челябинским заводом тракторных трансмиссий люди ждали девять лет. Металлические конструкции каркаса уже покрасили и обшили поликарбонатом, а внутри провели освещение.

— Пешеходный переход введен в эксплуатацию, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Он обеспечивает безопасное движение пешеходов через Свердловский тракт. Следующий этап — возобновить на этом участке остановки общественного транспорта.

Строить надземный переход в Металлургическом районе начали 2011 году. Его появление предусматривал контракт по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Новомеханической со Свердловскими Комсомольским проспектами. Девять лет назад успели соорудить каркас, а в 2015 году работы были приостановлены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru