Фрукты в Челябинской области подешевели Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Годовая инфляция в Челябинской области в октябре 2020 года ускорилась и составила 4,1%. В Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России рассказали, как за месяц изменились цены на продукты и товары в регионе.

— Ускорение инфляции в основном связано с ослаблением рубля, сокращением производства молока и снижением урожая овощей, — сообщили в региональном ЦБ.

Продукты за месяц подорожали на 5,8%. Из-за уменьшения надоев выросли цены на молоко, творог и сметану. А летняя засуха отразилась на стоимости картофеля, лука и моркови.

— В октябре замедлился рост цен на апельсины, бананы и лимоны. Кроме того, продолжилось снижение цен на виноград. Это связано с более ранним поступлением на прилавки области нового урожая из южных регионов России, — добавили в Банке России.

Подорожали в Челябинской области и лекарства — из-за эпидемиологической обстановки. Машины, мобильные телефоны и бытовая техника взлетела в цене из-за ослабления рубля. Зато, уточняют в Банке России, практически не изменилась стоимость стройматериалов и компьютеров.

Меньше всего выросли цены на услуги (1,8% после 1,6% в сентябре). Рост тарифов на сотовую связь приостановился, так как операторы не поднимали абонентскую плату. Кроме того, в октябре по-прежнему дешевели авиабилеты из-за колебаний курса рубля и неустойчивого спроса. При этом путевки за границу для южноуральцев выросли в цене.

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