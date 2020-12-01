Челябинцы смогут пожениться в канун Рождества

Регистрация брака 6 января будет проходить в загсе Ленинского района. Фото: Наталья Могильникова
Двойной праздник: челябинцы смогут пожениться в сочельник, 6 января. Госкомитет по делам ЗАГС впервые решил провести регистрацию браков в новогодние праздники.
Расписаться можно будет только в одном отделении — Ленинском (ул. Гагарина, 11), подать заявление можно в любом загсе или через Госуслуги. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8(351) 263-17-84.
Кстати, у нас есть пошаговая инструкция для молодоженов, как подать заявление в загс.
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