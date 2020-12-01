Из детского сада под Челябинском из-за пожара эвакуировали 110 детей

Из садика вывели 110 детей Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 1 декабря, в детском саду в Копейске произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, в электрощитовой, пристроенной к зданию, произошло короткое замыкание.

— Установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой. Задымление в помещениях детского сада отсутствовало, — уточняют в ГУ МЧС по Челябинской области.

Из здания эвакуировали 135 человек, из них — 110 детей. В МЧС добавили, что малышей разместили в главном корпусе детского сада, расположенном на расстоянии 200 метров.

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