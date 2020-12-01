Под Челябинском 17-летний подросток выбросил из движущегося поезда 260 кг металлолома

Подросток хотел потратить деньги, вырученные от продажи, на себя. Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В Челябинской области задержали 17-летнего жителя поселка Мирный, который пытался украсть металлолом прямо из движущегося поезда.

— Подросток забрался в полувагон грузового поезда, который следовал через станцию Кирзавод, и на ходу сбросил 260 килограммов металлолома, — комментируют в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте. — Похищенное он планировал сдать в пункт приема лома, а полученные деньги потратить на личные нужды, но был задержан транспортными полицейскими.

Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил около 4 000 рублей. Но в отношении подростка уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Кроме того, нарушителя привлекли к административной ответственности за проезд в грузовом вагоне и переход путей в неустановленном месте.

Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

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