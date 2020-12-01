Зубодробительные морозы: на этой неделе в Челябинскую область придут аномальные холода

Снегопадов синоптики не прогнозируют Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе южноуральцев ждут сильные морозы. Как сообщает Челябинский гидрометцентр, аномально холодная погода продержится до 5 декабря.

— Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет ниже нормы на 7 и более градусов, — сообщают в гидрометцентре.

В ближайшие ночи в отдельных районах Челябинской области температура опустится до -27 градусов. Днем на улице будет -9… -17 градусов. Завтра, 2 декабря, днем и ночью синоптики прогнозируют туманы изморозь, на дорогах гололедицу.

Осадков ни в Челябинской области, ни в самом областном центре не ожидается. По прогнозу на ближайшие три дня в Челябинске ночью будет -20…24 градуса. Днем -11..14 градусов.

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