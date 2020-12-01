Челябинцы распродают старые елки и игрушки

Челябинцы продают елочные игрушки в среднем по 500 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году челябинцы решили распродать свои старые новогодние игрушки, гирлянды и елки. Количество объявлений по сравнению с прошлым годом выросло в несколько раз. Такие данные приводит «Авито».

— В ноябре 2020 года искусственные ели стали продавать в два раза чаще, чем в ноябре прошлого года. Средняя цена — 1390 рублей. Натуральные ели продают в среднем по 80 рублей, но цена к празднику может измениться, — комментируют эксперты «Авито».

Количество объявлений о продаже гирлянд увеличилось за год в 3,4 раза. Купить их можно в среднем за 700 рублей. Елочные игрушки продают в 2,7 раза чаще, в среднем по 500 рублей. Мишуру и звезды на елку стали продавать на 50% чаще, а выбор новогодних венков увеличился в 2,3 раза. Звезда на елку обойдется в среднем в 250 рублей, мишура — в 490 рублей, а приобрести новогодний венок возможно за 900 рублей.

Если ориентироваться на средние цены, рассчитанные «Авито», елка с украшениями обойдется в 3330 рублей.

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