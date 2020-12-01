«Везли пациента»: в Челябинске реанимобиль попал в аварию

Водители отказались от госпитализации, а двоих врачей увезли на обследование Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня утром, в 7:05, на перекрестке улиц Елькина и Курчатова, напротив дома на Курчатова, 2/1 реанимобиль столкнулась с автомобилем Renault Kaptur, сообщили в городской ГИБДД. По данным Горздрава, есть пострадавшие.

— Машина с проблесковыми маячками и звуковым сигналом везла пациента на госпитализацию в ОКБ №3. После аварии на место прибыли четыре бригады скорой помощи. Одна увезла пациента, он не пострадал, в ОКБ №3, — сообщили в Гоздраве. — Оба водителя осмотрены, у обоих ушиб правого предплечья. Они отказались от госпитализации.

В Челябинскую областную больницу для обследования направлен врач реанимационной бригады с ушибами и помощник врача с переломом левой лучевой кости и ушибами.

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