Когда снимут карантин в челябинском детсаду, где воспитатель заболел COVID-19

Группу закрыли еще 20 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В челябинском детском садике №244 подтвердился коронавирус у воспитателя и группу из 20 детей отправили на самоизоляцию. Исполняющая обязанности заведующей Ольга Махалина рассказала, когда дети вернутся в сад.

— Дети находятся на самоизоляции до 4 декабря, — рассказала Ольга Махалина. — Все чувствуют себя хорошо, никаких признаков заболевания нет.

Как сообщала ранее «Комсомолка», на утро 1 декабря в регионе подтверждено 26941 случаев заболевания COVID-19 (+ 290 новых, из них двое школьников). Классов, закрытых на карантин пока нет.

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