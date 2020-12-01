Начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» ответит на вопросы автомобилистов

Зачем на дорогах Челябинска появляются тросовые ограждения? Почему их нельзя заменить деревьями? И насколько это обезопасит водителей, пассажиров и пешеходов?

На эти и другие вопросы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» ответит начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Есть, о чем спросить? Включай радио «Комсомольская правда» в понедельник, 7 декабря, в 13.00 по местному времени. 95,3 FM — в Челябинске, 89,8 FM — в Миассе, 89,3 FM — в Златоусте.

Свои вопросы вы можете также написать в комментариях.