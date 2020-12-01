В водоем сливают канализацию: челябинские активисты пожаловались на незамерзающее озеро Смолино

В Челябинске до сих пор не замерло озеро Смолино. Фото: ОНФ Челябинской области

Челябинцы пожаловались, что в озеро Смолино уже восьмой месяц сливают канализацию, из-за чего водоем не замерз при минусовой температуре. Об этом сообщили общественники ОНФ Челябинской области и начали бить тревогу.

— Эксперт ОНФ Виталий Вороной нашел предполагаемое место утечки. Напорный коллектор, очевидно, прорвало в районе улицы Барбюса, д.150. Из переполненных колодцев стоки заливают окружающую территорию и стекают в Смолино, — рассказали в ОНФ Челябинской области.

В организации напомнили, что по аналогичной ситуации несколько лет назад возбудили уголовное дело. Однако на проблему это никак не повлияло.

В министерстве экологии Челябинской области уже отреагировали на заявление активистов и начали проверку. Замминистра Виталий Безруков подчеркнул, что если эксперты найдут нарушения, то виновных в загрязнении озера накажут.

Фото: ОНФ Челябинской области

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