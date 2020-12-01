На улице в Челябинске перекроют движение на три дня

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Грибоедова в районе дома №49 пройдут работы по присоединению подземного газопровода. Из-за чего с 2 по 4 декабря на участке перекроют движение для автомобилей.

— Работы ведет АО «Челябинскгоргаз». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут, — предупредили в пресс-службе мэрии Челябинска.

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