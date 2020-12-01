Стало известно о смерти митрополита Иова. Фото: vk.com/Челябинская митрополия
Сегодня, 1 декабря, в Москве умер митрополит Челябинский Иов. Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков сообщил, что у Владыки нашли коронавирус. Однако новая инфекция была лишь сопутствующим заболеванием.
— Царство Небесное нашему дорогому Владыке Иову! В наших сердцах навсегда останутся его отеческая любовь ко всем нам, его вера и его молитва! Уходит эпоха, — рассказал отец Игорь.
Напомним, Владыка Иов руководил епархией в Челябинске 14 лет. В последнии годы жизни он был настоятелем храма Донской иконы Божией Матери на Шаболовке.
Это уже не первая смерть среди духовенства. В ноябре скончался бывший митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, ныне — митрополит Казанский и Татарстанский. 73-летний епископ болел коронавирусом. Ковид вызвал осложнения.
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