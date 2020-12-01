«Трактор» в Нижнем Новгороде не смог «распечатать» ворота «Торпедо»

Черно-белые уступили торпедовцам с «сухим» счетом 0:2. Фото ХК "Трактор".

В этом сезоне челябинцы уже взяли максимум очков в домашнем матче с нижегородцами, 28 октября, обыграв торпедовцев 4:1.

Матч в Нижнем Новгороде стал вторым в нынешней выездной серии. Напомним, накануне в Нижнекамске «Трактор» уступил местному «Нефтехимику» 3:5.

Игра с автозаводцами получилась скоростной. Высокий темп уже с первых минут предложили хозяева площадки. Такая тактика принесла торпедовцам успех — на 8-ой минуте Антон Шельфельд открыл счет. Футбольные 1:0 в пользу хозяев сохранялся почти до конца третьего периода. За четыре минуты до финальной сирены торпедовцы забрасывают вторую шайбу (гол — Дамир Жафяров), ставя точку в этом матче. «Трактор» уступает с «сухим» счетом 0:2.

Уже 3 декабря в Риге «Трактор» сыграет с местными динамовцами. А с 5-го в Челябинске стартует заключительная в этом году домашняя серия черно-белых. Первый соперник — питерский СКА.

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