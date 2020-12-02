Из-за аномальных холодов в школах Челябинской области начали отменять занятия

Первыми занятия отменили в Карталинском районе Фото: Алексей ФОКИН

Из-за холодов в Челябинской области начали отменять занятия. Сегодня,2декабря, школьники в Карталинского района остались дома.

— В первую смену отменены с 1 по 7 классы, во вторую — с 1 по 4 классы, — уточнили журналисту КП-Челябинск в ЕДДС Карталинского района.

Отметим, что ранее МЧС предупреждало об о понижении температуры. По данным Челябинского гидрометцентра, с 1 по 5 декабря в отдельных районах области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже нормы.

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