Будь как Марио Фернандес: челябинцев приглашают сыграть в футбол среди любителей

Вадим Мурунов, директор Региональной федерации футбола в Челябинске

Региональная федерация футбола Челябинска приглашает всех любителей погонять мяч принять участие в Гранд-Лиге РФФ 8*8. Первая игра стартует 12 декабря. В Лигу войдут всего 10 команд.

— Игры пройдут в один круг на стадионе «Локомотив» (г.Челябинск, ул. Монакова, 1 А) по выходным дням. Игроки участвуют бесплатно: аренда стадиона и спортивный инвентарь полностью оплачены грантом, — сообщают организаторы соревнований.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

1) Быть участником группы Региональной федерации футбола.

2) Сделать репост данного поста из группы к себе на страницу ВКонтакте до седьмого декабря.

3) После этого написать под постом название команды, за которую вы будете выступать или поддерживать в лиге.

В лиге примут участие команды, которые наберут наибольшее количество репостов, подсчет будет проведен организаторами 7 декабря до 17-00.

Победителям, призерам и лауреатам вручат памятные кубки, медали и индивидуальные награды.

Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 982-285-3063 (Вадим Валерьевич).

СПРАВКА КП

Марио Фернандес — бразильский и российский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Один из самых высокооплачиваемых российских игроков.