Суточную статистику челябинского минздрава пополнили 298 зараженных и 12 умерших

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 2 декабря 2020 приближается к 300
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 2 декабря 2020 составило 27239 (+ 298 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников — 1 человек).
На лечении остаются 8918 человек. За прошедшие сутки выписаны 70 человек. Всего выздоровевших 17375 южноуральцев.
42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Не удалось спасти 906 человек, их них 313 умерли непосредственно от коронавируса. За прошедшие сутки умерло 12 человек.
от COVID-19: пятеро женщин 73, 78, 81, 82 и 90 лет и двое мужчин 66 и 88 лет.
от других причин (ковид сопутствующий):
— сахарный диабет, атеросклероз аорты — пациентка, 86 лет;
— цирроз печени, хронический панкреатит — пациент, 50 лет;
— хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность — пациент, 80 лет;
— ишемический инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь — пациент, 79 лет;
— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 70 лет. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинской области читайте в нашей подборке.
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