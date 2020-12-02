Экс-солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Челябинске

Вместе с группой The Matrixx он должен был выступить 5 декабря Фото: Дмитрий Лифанцев

В Челябинске отменили концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Вместе с группой The Matrixx он должен был выступить 5 декабря в клубе «Галактика развлечений», однако концерт не удалось согласовать с Министерством культуры региона.

— Чиновники в размещении зрителей за столами увидели «возникновение возможности употребление зрителями во время концерта напитков и продуктов питания». Несмотря на то, что клуб готов на время проведения концерта приостановить работу бара, это может стать нарушением методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача РФ, — сообщили организаторы концерта.

При этом зрители не смогут вернуть деньги за билеты — теперь они действительны на новую дату, 10 июня 2021 года. Поклонники Самойлова возмущены отменой концерта, ведь сегодня в Челябинске выступает Олег Митяев, и его шоу остается в силе.

Ранее в Челябинске прошел большой концерт группы Би-2, после чего власти и начали пристально следить за подобными мероприятиями. Недавно отменили выступление Полины Гагариной.

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