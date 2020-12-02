В Челябинске вынесли приговор матери, которая издевалась над своими детьми

Дети подвергались моральному и физическому насилию Фото: Алексей ФОКИН

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 30-летней женщине, которая издевалась над своими детьми. В марте прошлого года она ударила своего годовалого сына, после чего тот получил ушиб головного мозга. В августе она лежала с ним в больничной палате и снова избила — ребенок получил разрыв почки. Помимо этого, доставалось и ее четырехлетней дочери. Женщина держала девочку на вытянутых руках с балкона, регулярно избивала и оскоборбляла.

— Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимости от виновного», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ближайшие пять лет челябинка проведет в исправительной колонии общего режима. Ей также нужно будет выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за причинение морального вреда детям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru