Полвека в медицине: в Магнитогорске умер заведующий лаборатории горбольницы №1

Евгений Вышегородцев. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске умер заведующий лабораторией ГКБ № 1 Евгений Вышегородцев. Он скончался 30 ноября, прощание состоится в четверг, 3 декабря.

— Профессионал высокой пробы, он всегда отслеживал и использовал в своем деле современные технологии. Он оставался на посту и в сегодняшнее сложное время. Предположительной причиной смерти 72-летнего доктора стал коронавирус, — сообщает магнитогорский портал «Верстов.Инфо».

Евгений Вышегородцев работал в системе здравоохранения 48 лет. В 1971 году он окончил Томский государственный университет. Год проработал на магнитогорской санэпидстанции химиком-лаборантом, затем был переведен в горбольницу № 1. В 1984 году он ушел в лабораторию курортной поликлиники, но в 1990 году вернулся в первую горбольницу.

Коллеги и знакомые с теплом отзываются о нем в соцсетях.

— Из 48 лет своей трудовой деятельности, 30 лет возглавлял лабораторию. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы сохраним светлую память о Евгении Алексеевиче, как о человеке с добрым сердцем, надежном друге и прекрасном руководителе, — пишет Татьяна Звягина

— Умная голова, золотые руки. Как жалко и обидно на душе, что не когда не услышим веселый голос в трубке. Сколько было вместе сделано ради сотрудников и больницы. Добрейший человек, для него анализы не просто баночка и мазок, а целая наука, он ей посвятил всю жизнь, сколько воспитал и дал дорогу в жизнь молодым лаборантам. Я не когда не забуду нашу совместную работу. Всегда говорят нет незаменимых, но есть люди уникальные, — пишет Вячеслав Кемов.

Прощание пройдет завтра, 3 декабря в ритуальном зале №2 городской больницы №1 с 10:30 до 11:30.

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