«Краснеть пришлось родным»: любитель дрифта устроил «хоровод» перед памятником в Курганской области

Фото: Александр Сытов/vk.com

В селе Целинное Курганской области водитель «Жигулей» устроил дрифт вокруг елки, установленной к Новому году на главной площади районного центра. Там же стоит памятник погибшим во время Великой Отечественной войны.

«Форсаж» сняли на видео. Спустя несколько дней любителя фигурной езды нашли.

— Нашли лихача, который среди белого дня водил хороводы вокруг елки напротив памятника героям, заплативших своей жизнью за то, чтобы он жил, — написал эмоциональный пост глава Целинного района Александр Сытов. — Печально, что краснеть и переживать пришлось родным этого любителя острых ощущений, поставившего себя выше всех правил и приличий, выше других людей.

Глава района обратился и к любителем дрифта:

— Если вам действительно интересен опыт экстремального вождения, а не кураж на глазах у возмущенных людей, то объединяйтесь, приходите с предложением. Единственное условие — не ждать, когда власть все вам сделает. Делать самим, мы — только в помощь, — отметил Александр Сытов.

С наступлением зимы любители дрифта активизировались и в соседней Челябинской области. Житель Златоуста и его 70-летний отец устроили дрифт возле Вечного огня. На национальной свадьбе в Челябинске один из гостей решил продемонстрировать навыки вождения. Ранее два водителя BMW устроили покатушки прямо на центральных улицах Челябинска. Одного из них привлекли к ответственности.

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