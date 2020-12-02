Уроженец Таджикистана женился на жительнице Челябинской области, чтобы получить российское гражданство

Жить вместе пара не собиралась Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Карабаша потребовала признать недействительным брак жительницы Челябинской области и уроженца Таджикистана. В 2015 году они заключили союз, в 2016 мужчина получил разрешение на временное проживание, в 2018 — вид на жительство, а в 2019 — паспорт гражданина РФ.

Однако позже женщина призналась, что гость из Средней Азии заплатил ей 10 тыс. рублей за заключение брака. Она знала, что это нужно мужчине для получения гражданства, жить вместе пара не собиралась.

— В соответствии со ст. 27 Семейного Кодекса Российской Федерации брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор уже обратился с иском в Карабашский городской суд.

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