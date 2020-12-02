ЧМК произвел металлопрокат на строительство самого большого образовательного центра в России

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел более 320 тонн арматуры на строительство «Школы 800» на 4550 учебных мест в Нижнем Новгороде.

В начале июня 2020 года в Нижнем Новгороде стартовало строительство «Школы 800» — крупнейшего в России учебного комплекса из трех корпусов на 4100 мест в разных районах города и загородного центра еще на 450 мест. Поставила продукцию ЧМК металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Школа станет одним из ключевых проектов в инфраструктурной программе «Город 800». Корпуса «Школы 800» построят по модульному принципу: каждое здание выстроится вокруг арт-пространства, библиотеки и рекреационного центра — отдельной зоны для учебы, общения и самоуправления.

Нижнему Новгороду нужны школы: в городе примерно 18 тысяч детей, которые учатся во вторую смену, а на некоторых территориях почти складывается третья смена. Строительство должно завершиться к сентябрю 2021 года — занятия начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.

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