В Челябинском парке «Сад Победы» отменили все новогодние мероприятия

В «Саду Победы» отменили мероприятия к Новому году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация парка «Сад Победы» отказалась от новогодних мероприятий в этом году, в том числе и приемной Деда Мороза.

Отметим, к 20-м числам декабря на площади Революции возведут ледовый городок в космическом стиле. Пока что никаких ограничений на его посещение никто не вводил.

Ранее в Челябинской области из-за пандемии запретили проводить новогодние корпоративы, дискотеки, танцевальные программы и музыкальные представления. Ограничение будет действовать до 10 января.

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