«Рай для пеших путешествий»: Таганай вошел в топ красивейших мест для экотуризма в России

Туристы съезжаются на Таганай со всей страны, чтобы увидеть красоту южноуральской природы. Фото: национальный парк «Таганай»

Национальный парк «Таганай» попал в ТОП-9 красивейших российских мест для экотуризма. Об этом сообщили в пресс-службе парка. Рейтинг составили специалисты портала naturerussia.travel. По их мнению, Таганай — настоящий рай для любителей пеших путешествий.

Фото: национальный парк «Таганай»

В топ также вошли Прибайкальский национальный парк и шесть заповедников: Алтайский, Кавказский, Лапландский, Кузнецкий Алатау, Кроноцкий, Южно-Уральский и Ялтинский.

Фото: национальный парк «Таганай»

Напомним, национальный парк «Таганай» создан в 1991 году. Здесь есть маршруты для туристов с любым уровнем подготовки, от однодневного похода на Черную Скалу, откуда открывается впечатляющая панорама на хребты Большого Таганая, до многодневных восхождений на южноуральские вершины. Всего на Таганае шесть туристических маршрутов. Но сотрудники нацпарка анонсируют скорое открытие еще одного — на скалах горы Семибратка.

Фото: национальный парк «Таганай»

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