В Минздраве рассказали о состоянии избитого врача-травматолога из Копейска

Фото: Копейск (В)Теме/vk.com

Травматолог которого избили двое неизвестных, получил серьезные травмы: сотрясение мозга, ушибы и гематомы лица. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

— В период и без того огромной работы, которая ложится на плечи медицинских работников, подобные истории выглядят вопиюще, — отмечают в министерстве здравоохранения.

Инцидент произошел ночью 2 декабря в травмпункте городской больницы №1 в Копейске. Двое молодых людей, на вид которым 17-20 лет, набросились с кулаками на дежурного травматолога.

Сейчас их разыскивает полиция.

— Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц и задержание подозреваемых, — прокомментировали в региональном полицейском главе.

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