Новый антирекорд: за сутки в Челябинской области впервые заболели более 300 человек

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 декабря составляет 27 542 человека. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 декабря составляет 27 542 человека. Накануне заболели еще 303 южноуральца — с начала пандемии это рекордное число заболевших за сутки. Школьников среди них нет.

В больницах остаются 9161 человек. За прошедшие сутки выписали 42 южноуральца. Всего с начала пандемии выздоровели 17 422 человека.

В летальной статистике сегодня тоже антирекорд. Накануне умерли 13 жителей Челябинской области. Непосредственно от ковида скончались трое мужчин 57, 73 и 76 лет и пятеро женщин 55, 79, 80, 83, 84 лет. Также вирус усугубил хронические заболевания у четырех мужчин 76, 82 и двоих южноуральцев 69 лет, а также 84-летней женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 декабря 2020: отмена Нового года, смерть матери Тефтелева, борода от ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 декабря 2020 г. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru