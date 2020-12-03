Чертова дюжина: в Челябинской области за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 917 пациентов с ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогоднее настроение омрачает ситуация с коронавирусом в регионе. Ежедневная статистика выглядит все печальнее и продолжает бить антирекорды. Сегодня, 3 декабря, в Челябинской области впервые за сутки заболели более 300 человек. А также впервые скончались 13 человек с диагнозом COVID-19.

Непосредственно от коронавируса умерли восемь пациентов: трое мужчин 57, 73 и 76 лет и пятеро женщин 55, 79, 80, 83, 84 лет. Еще у пятерых вирус усугубил хронические заболевания:

* пациент, 69 лет — сахарный диабет с осложнениями, атеросклероз коронарных артерий;

* пациент, 76 лет — сахарный диабет, диабетическая нефропатия;

* пациент, 82 года — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

* пациентка, 84 года, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз;

* пациент, 69 лет — сахарный диабет, острая сердечная недостаточность.

Всего с начала пандемии умерли 917 пациентов с ковидом: 319 — непосредственно от COVID-19, у 598 смерть наступила от основного заболевания.

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