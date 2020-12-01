На Южном Урале больше нет зон, свободных от ковида

Южноуральский оперштаб констатирует, что в регионе нет больше зон, свободных от ковида. Относительно спокойная ситуация с заболеваемостью в Карталах, Пласте, Чебаркуле и Кыштыме. Существенный прирост традиционно дают Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Коркинский и Сосновский районы, а также Чебаркульский и Саткинский, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Выявляемость, по сведениям оперштаба, связана (в числе прочего) с расширением тестирования — с начала пандемии проведено уже свыше миллиона анализов. Кроме того, ответственность за распространение вируса сейчас принято приписывать и несоблюдающему меры профилактики населению, и недостаточно активным главам муниципалитетов. Вот Карталы очень берегут себя, значит, и руководство очки зарабатывает, — добавляют авторы «Челябушки». — Весной в стране были целые регионы без коронавируса. У нас таким тайным местом долго оставался Карабаш.

На ранее утро 1 декабря региональный минздрав зарегистрировал 284 новых случая, а днем ранее было 276 заболевших. Всего COVID-19 подтвердили у 26 651 южноуральца.

Из хороших новостей — в Челябинской области уменьшились очереди на компьютерную томографию.