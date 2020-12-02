Дистанта для школьников не будет: по родительским чатом вновь гуляет фейк

Школьников Челябинской области не будут переводить на дистанционное обучение. В который раз информацию, которая гуляет по родительским чатам и сетевым пабликам, опровергли в региональном минобре. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», цитируя слова замминистра образования Елены Коузовой, обстановка не предполагает экстренных изоляционных мер. Цифры анализируют ежедневно, мониторинг не прекращают, заболеваемость среди педагогов и школьников не растет.

— Когда на карантине всего 91 класс из 20 тысяч, предпосылок для удаленки действительно нет. В каком-то конкретном случае никто не отменял вариативности: индивидуальные учебные программы, смешанные формы, почасовое разведение потоков, — добавляют авторы «Челябушки». — Упорно распускающие слухи однозначно преследуют свои цели. И если в минобре открыто называют новости о переводе на дистант фейком, то не грех вспомнить о том, что нарушителей теперь легко можно привлечь к ответу.

Журналисты «КП-Челябинск» узнали, какие школы полностью закрыты на карантин и сколько педагогов болеют ковидом.