Не отменится ни одна выплата: В Челябинской области бюджет-2021 — социально ориентированный

В Челябинской области в 2021 году не сокращена ни одна мера поддержки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году 70 % расходов бюджета Челябинской области будет приходится на социальную сферу. Об этом з декабря на брифинге, посвященном проекту главного финансового документа региона, заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— По поручению губернатора Алексея Текслера мы сохранили в полном объеме все обязательства в сферах здравоохранения, образования, социальной политики. Были проиндексированы все наши выплаты — ветеранам труда, выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Эти направления в бюджете наиболее финансово емкие. Если мы первоначально планировали, что получателями выплаты на детей от 3 до 7 лет станут 65 тысяч семей, то сегодня получателями выплат являются более 95 тысяч семей. Это направление, в том числе, софинансируется из областного бюджета, — сказала Ирина Гехт.

Еще одно важное направление финансирование из бюджета — это массовое применение технологии социального контракта, которое пойдет, в том числе, и за счет федеральных средств. На социальный контракт, развивать который поручил губернатор Челябинской области, в 2021 году планируется направить более 600 млн. руб. В этом году на соцконтракт, кстати, из бюджета области направлено 80 млн. руб. Деньги идут на решение трудных жизненных ситуаций семей со скромным доходом. Например, погашение долгов по ЖКХ, обучение, открытие собственного дела. По поручению губернатора список направлений применения соцконтракта расширен.

Сохранены все обязательства в бюджете министерства образования по строительству детсадов и школ. Более 2 млрд. руб. заложено по нацпроекту «Демография» по региональному проекту «Содействие занятости женщин»: будет создано почти 3 тыс. мест в садиках. Кроме того, в 2021 году по линии министерства образования будут построены три школы — в Верхнеуральском и Кунашакском районе, в Челябинске.

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