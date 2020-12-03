В больнице Копейска закрыли на карантин хирургию

Сейчас в больнице проводится дезинфекция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Копейске прошел слух о закрытии на карантин горбольницы №1. Дескать, много заболевших как среди пациентов, так и среди медперсонала.

— По предварительной версии, больных скорая помощь будут доставлять теперь в Челябинск, кроме экстренных случаев. Сообщается, что больница будет открыта после полной дезинфекции, — пишут в местном сообществе «Копейск (В)Теме».

В пресс-службе минздрава журналисту КП-Челябинск прокомментировали, что приостановлена работа только хирургического корпуса. Сейчас проводится дензинфекция помещений.

— Идет эпидрасследование. Хирургический корпус вновь будет открыт по окончанию противоэпидемических мероприятий. Сотрудники ежедневно проходят обследования. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заверили в пресс-службе минздрава.

Ранее копейская горбольница №1 попала в сводки происшествий — двое неизвестных избили дежурного травматолога.

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